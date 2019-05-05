В Одесской области полиция разыскивает мужчину, который обстрелял авто с полицейским
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Одесской области полиция просит помочь в розыске мужчины, которого подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителя, сообщает УНН.
"В рамках уголовного производства по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа сотрудниками Великомихайловского отделения полиции разыскивается Чумаченко Павел Васильевич, 1977 года рождения.
Указанный гражданин может быть вооружен охотничьим ружьем и представлять угрозу для окружающих", - говорится в сообщении полиции.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Чумаченко П.В., полиция просит сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам (04859) 2-15-48 или 102.
По предварительной информации, мужчина устроил стрельбы по автомобилю полиции, когда патруль прибыл на вызов об избиении молодой женщины. В этот момент в салоне авто находился полицейский.