Обстріл патрульних на Одещині: підозрюваного взято під варту

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Суд взяв під варту чоловіка, підозрюваного у замаху на життя двох співробітників поліції в Одеській області. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.

"За клопотанням Роздільнянської місцевої прокуратури взято під варту 42-річного підозрюваного у замаху на життя двох співробітників поліції у Великомихайлівському районі", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, на початку травня цього року, прибувши в с. Гіржове на виклик за інформацією про побиття місцевої мешканки, патрульні поліцейські виявили нетверезого чоловіка. Він у грубій формі відмовився спілкуватися з правоохоронцями і почав переховуватися у будинку.

"Після спроби працівників поліції наблизитись до приміщення, він відкрив вогонь та 5 разів стріляв у сторону поліцейських", - повідомили у прокуратурі.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Великомихайлівського відділення поліції - ст. 348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця - ред.).

За посягання на життя правоохоронця передбачено до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали групу квартирних злодіїв, які при спробі втечі скоїли наїзд на поліцейського.

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