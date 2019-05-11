Обстріл патрульних на Одещині: підозрюваного взято під варту

"За клопотанням Роздільнянської місцевої прокуратури взято під варту 42-річного підозрюваного у замаху на життя двох співробітників поліції у Великомихайлівському районі", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, на початку травня цього року, прибувши в с. Гіржове на виклик за інформацією про побиття місцевої мешканки, патрульні поліцейські виявили нетверезого чоловіка. Він у грубій формі відмовився спілкуватися з правоохоронцями і почав переховуватися у будинку.

"Після спроби працівників поліції наблизитись до приміщення, він відкрив вогонь та 5 разів стріляв у сторону поліцейських", - повідомили у прокуратурі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обстріл поліцейського авто на Одещині: стали відомі деталі

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Великомихайлівського відділення поліції - ст. 348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця - ред.).

За посягання на життя правоохоронця передбачено до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали групу квартирних злодіїв, які при спробі втечі скоїли наїзд на поліцейського.