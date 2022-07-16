Обстрел Одессы: российская ракета попала в гражданский объект
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Ракета российских оккупантов попала в гражданский объект в Одессе. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Ракета попала в гражданский объект. О раненых и погибших пока информации нет. На месте пожара работают спасатели", – отмечают в ОК "Юг".
Ранее
В Одессе раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщали о сильном дыме. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что на месте пожара работают спасатели.