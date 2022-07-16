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11:23 • 492 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумщине

10:46 • 7724 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 48944 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 111360 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 123087 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 111619 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141180 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139797 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114028 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 107082 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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Обстрел Одессы: российская ракета попала в гражданский объект

Обстрел Одессы: российская ракета попала в гражданский объект

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Ракета российских оккупантов попала в гражданский объект в Одессе. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

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"Ракета попала в гражданский объект. О раненых и погибших пока информации нет. На месте пожара работают спасатели", – отмечают в ОК "Юг".

Ранее

В Одессе раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщали о сильном дыме. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что на месте пожара работают спасатели.

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