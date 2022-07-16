Обстріл Одеси: російська ракета влучила у цивільний об’єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Ракета російських окупантів влучила у цивільний об’єкт в Одесі. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Ракета влучила у цивільний об’єкт. Про поранених та загиблих поки інформації немає. На місці пожежі працюють рятувальники", – зазначають в ОК "Південь".
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В Одесі пролунав потужний вибух. Очевидці повідомляли про сильний дим. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що на місці пожежі працюють рятувальники.