Обстріл Одеси: російська ракета влучила у цивільний об’єкт

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"Ракета влучила у цивільний об’єкт. Про поранених та загиблих поки інформації немає. На місці пожежі працюють рятувальники", – зазначають в ОК "Південь".

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В Одесі пролунав потужний вибух. Очевидці повідомляли про сильний дим. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що на місці пожежі працюють рятувальники.