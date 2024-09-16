Обстрелы Николаевщины: два человека получили ранения

Вражеские войска продолжали обстреливать Николаевскую область, поэтому в результате атак пострадали двое гражданских и повреждены транспортные средства. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, на Николаевщине

вчера в 07:30, 07:44 и 07:54 противник нанес удары FPV-дронами по Куцурубской громаде. В селе Дмитровка были повреждены легковой автомобиль и микроавтобус. Два человека получили ранения: 62-летний мужчина отказался от госпитализации после оказания медицинской помощи, а 58-летнего мужчину госпитализировали, его состояние стабильное.

Также 15 сентября в 15:34 и 16 сентября в 01:47 оккупанты совершили артиллерийские обстрелы акватории Очаковской громады. К счастью, жертв и пострадавших нет.

На Миколаївщині відбито атаки дронів, пошкоджено підприємство