На Николаевщине отбиты атаки дронов, повреждено предприятие
Киев • УНН
В Николаевской области зафиксированы вражеские обстрелы и атаки дронов. Уничтожены три «Shahed», повреждено пищевое предприятие, но обошлось без жертв. Куцурубская община также подверглась атакам.
На Николаевщине зафиксированы вражеские обстрелы и атаки дронов, которые нанесли повреждения, но обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевская ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в ночь на 15 сентября силами ПВО были уничтожены три беспилотника типа «Shahed 131/136». Из-за падения обломков было повреждено предприятие пищевой промышленности в Николаевском районе, на его территории возник пожар в складских помещениях. Пострадавших нет.
Куцурубская община также подверглась атакам дронов типа FPV и артиллерийским обстрелам 14 сентября и ночью 15 сентября. Враг нанес удары в 08:08, 15:15, 18:00, 18:47 и ночью в 01:34 и 02:28. В результате обстрелов пострадавших не обнаружено.
Миколаївщина під обстрілами: пошкоджено авто, жертв немає10 сентября 2024, 04:54 • 30352 просмотра