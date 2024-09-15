На Николаевщине отбиты атаки дронов, повреждено предприятие

На Николаевщине зафиксированы вражеские обстрелы и атаки дронов, которые нанесли повреждения, но обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевская ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в ночь на 15 сентября силами ПВО были уничтожены три беспилотника типа «Shahed 131/136». Из-за падения обломков было повреждено предприятие пищевой промышленности в Николаевском районе, на его территории возник пожар в складских помещениях. Пострадавших нет.

Куцурубская община также подверглась атакам дронов типа FPV и артиллерийским обстрелам 14 сентября и ночью 15 сентября. Враг нанес удары в 08:08, 15:15, 18:00, 18:47 и ночью в 01:34 и 02:28. В результате обстрелов пострадавших не обнаружено.

Миколаївщина під обстрілами: пошкоджено авто, жертв немає