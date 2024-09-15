На Миколаївщині відбито атаки дронів, пошкоджено підприємство
Київ • УНН
У Миколаївській області зафіксовано ворожі обстріли та атаки дронів. Знищено три "Shahed", пошкоджено харчове підприємство, але обійшлося без жертв. Куцурубська громада також зазнала атак.
На Миколаївщині зафіксовано ворожі обстріли та атаки дронів, які завдали пошкоджень, але обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївська ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у ніч на 15 вересня силами ППО було знищено три безпілотники типу "Shahed 131/136". Через падіння уламків було пошкоджено підприємство харчової промисловості в Миколаївському районі, на його території виникла пожежа у складських приміщеннях. Постраждалих немає.
Куцурубська громада також зазнала атак дронів типу FPV та артилерійських обстрілів 14 вересня та вночі 15 вересня. Ворог завдав ударів о 08:08, 15:15, 18:00, 18:47 та вночі о 01:34 і 02:28. Внаслідок обстрілів постраждалих не виявлено.
Миколаївщина під обстрілами: пошкоджено авто, жертв немає10.09.24, 07:54 • 30633 перегляди