Обстріли Миколаївщини: двоє людей отримали поранення
Київ • УНН
Сили ворога атакували Миколаївську область FPV-дронами та артилерією. Двоє цивільних отримали поранення, пошкоджено легковий автомобіль і мікроавтобус у селі Дмитрівка.
Ворожі війська продовжували обстрілювати Миколаївську область, тому у результаті атак постраждали двоє цивільних та пошкоджено транспортні засоби. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, на Миколаївщині
вчора о 07:30, 07:44 та 07:54 противник завдав ударів FPV-дронами по Куцурубській громаді. В селі Дмитрівка було пошкоджено легковий автомобіль і мікроавтобус. Двоє людей отримали поранення: 62-річний чоловік відмовився від госпіталізації після надання медичної допомоги, а 58-річного чоловіка госпіталізували, його стан стабільний.
Також 15 вересня о 15:34 та 16 вересня о 01:47 окупанти здійснили артилерійські обстріли акваторії Очаківської громади. На щастя, жертв та постраждалих немає.
На Миколаївщині відбито атаки дронів, пошкоджено підприємство15.09.24, 07:44 • 49779 переглядiв