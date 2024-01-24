Обстрел рф больницы в Херсоне: ранены трое медиков

В январе в Украине погибло еще двое белорусских добровольцев

Еще двое белорусских добровольцев погибли в Украине в январе, защищая страну от российских оккупантов. Таким образом, общее количество жертв белорусских добровольцев против российской агрессии с начала войны составляет по меньшей мере 38 человек.