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Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, поранено двох медиків і місцеву жінку - ОВА

Київ • УНН

 • 24047 перегляди

Як повідомляється, російські війська обстріляли лікарню в Херсоні, поранивши двох медиків і 60-річну жінку

Російські війська знову атакували Херсон, обстрілявши одну з лікарень, поранено двох медичних працівників та 60-річну місцеву жительку, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН

У Херсоні знову лунають вибухи. Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста. росіяни обстріляли одну з міських лікарень. Поранення отримали двоє медичних працівників. Також під удар потрапила 60-річна херсонка

- написав Прокудін у Telegram.

З його слів, постраждалу містянку шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.

Нагадаємо

У МВА повідомляли про ворожий обстріл Херсона.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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