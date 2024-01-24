Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, поранено двох медиків і місцеву жінку - ОВА
Київ • УНН
Як повідомляється, російські війська обстріляли лікарню в Херсоні, поранивши двох медиків і 60-річну жінку
Російські війська знову атакували Херсон, обстрілявши одну з лікарень, поранено двох медичних працівників та 60-річну місцеву жительку, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
У Херсоні знову лунають вибухи. Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста. росіяни обстріляли одну з міських лікарень. Поранення отримали двоє медичних працівників. Також під удар потрапила 60-річна херсонка
З його слів, постраждалу містянку шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.
Нагадаємо
У МВА повідомляли про ворожий обстріл Херсона.