Армия рф обстреляла больницу в Херсоне, ранены два медика и местная женщина - ОВА
Киев • УНН
Как сообщается, российские войска обстреляли больницу в Херсоне, ранив двух медиков и 60-летнюю женщину
Российские войска снова атаковали Херсон, обстреляв одну из больниц, ранены двое медицинских работников и 60-летняя местная жительница, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
В Херсоне снова раздаются взрывы. Враг продолжает крыть огнем жилые кварталы города. россияне обстреляли одну из городских больниц. Ранения получили двое медицинских работников. Также под удар попала 60-летняя херсонка
По его словам, пострадавшую горожанку госпитализировали с взрывной травмой и ранением ноги.
Напомним
В ГВА сообщали о вражеском обстреле Херсона.
Армия рф обстреляла больницу в Херсоне, ранены два медика и местная женщина - ОВА
Как сообщается, российские войска обстреляли больницу в Херсоне, ранив двух медиков и 60-летнюю женщину.
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