Армия рф обстреляла больницу в Херсоне, ранены два медика и местная женщина - ОВА

Госдума рф приняла законопроект о конфискации имущества за "фейки" об армии россии

Госдума россии приняла в первом чтении законопроект, позволяющий конфисковывать имущество у тех, кто распространяет "ложную" информацию о российских вооруженных силах. Законопроект может быть рассмотрен во втором чтении на следующей неделе.