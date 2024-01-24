Обстріл рф лікарні у Херсоні: поранено трьох медиків

Внаслідок ворожого обстрілу лікарні у Херсоні 24 січня поранення отримали троє медичних працівників, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

В обід окупанти вдарили по будівлі. Там вибило шибки, пошкоджено й кабінети працівників. За уточненою інформацією, поранено трьох медиків - написав Прокудін у Telegram.

В ОВА також показали відео з наслідками ворожого обстрілу.

Раніше повідомлялось про двох постраждалих медиків та 60-річну жінку через атаку рф на лікарню у Херсоні.