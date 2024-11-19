Обстрел Купянска: четыре человека получили ранения

В Купянске в результате обстрела со стороны врага пострадали 4 человека. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

По данным, пострадали трое женщин в возрасте 59, 47 и 51 год, а также 50-летний мужчина. Они получили взрывные травмы, однако медицинская помощь была оказана непосредственно на месте, поэтому пострадавшие отказались от госпитализации.

Во время обстрела получили повреждения жилые дома, учебные заведения и частные предприятия. На месте работают правоохранители, следователи, криминалисты и взрывотехники, которые фиксируют последствия преступления.

Полиция уже открыла уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Пострадавших от атаки рф на Харьков уже 12, среди них 18-летний