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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обстрел Купянска: четыре человека получили ранения

Обстрел Купянска: четыре человека получили ранения

Киев  •  УНН

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В Купянске в результате вражеского обстрела пострадали четыре человека, которые получили взрывные травмы. Повреждены жилые дома, учебные заведения и частные предприятия, полиция открыла уголовное производство.

В Купянске в результате обстрела со стороны врага пострадали 4 человека. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

По данным, пострадали трое женщин в возрасте 59, 47 и 51 год, а также 50-летний мужчина. Они получили взрывные травмы, однако медицинская помощь была оказана непосредственно на месте, поэтому пострадавшие отказались от госпитализации.

Во время обстрела получили повреждения жилые дома, учебные заведения и частные предприятия. На месте работают правоохранители, следователи, криминалисты и взрывотехники, которые фиксируют последствия преступления.

Полиция уже открыла уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Пострадавших от атаки рф на Харьков уже 12, среди них 18-летний19 нояб. 2024, 12:42 • 12337 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧП
kupyanskКупянск
kharkivХарьков