Пострадавших от атаки рф на Харьков уже 12, среди них 18-летний
Киев • УНН
В результате российского обстрела Киевского района Харькова пострадали 12 человек. Среди них 18-летний парень в тяжелом состоянии, который был госпитализирован.
В Харькове в результате обстрела российскими войсками пострадали 12 человек, сообщил мэр города Игорь Терехов. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, среди них 18-летний парень, пишет УНН.
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"Продолжает расти количество пострадавших в результате последнего вражеского обстрела - теперь их 12", - сообщил Терехов в Telegram.
Как сообщил глава ОDА Олег Синегубов, среди них - парень 18 лет. "Его госпитализировали в тяжелом состоянии", - указал Синегубов в Telegram.
Ранее
Глава ОВА сообщил, что армия рф ударила по Харькову. Сначала было известно, что в результате вражеского попадания в Киевском районе Харькова по меньшей мере три человека получили ранения.