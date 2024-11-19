Пострадавших от атаки рф на Харьков уже 12, среди них 18-летний

ukenru
Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
12:44 • 16594 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 73898 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 103801 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
 • 104683 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 112613 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 117313 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 114446 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 122802 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 137930 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
 • 152980 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
45 оппозиционеров в Гонконге получили до 10 лет тюрьмы: что происходит

45 оппозиционеров в Гонконге получили до 10 лет тюрьмы: что происходит

 • 17834 просмотра
Агрессор держит в морях 9 кораблей с "Калибрами": сколько ракет могут выпустить

Агрессор держит в морях 9 кораблей с "Калибрами": сколько ракет могут выпустить

 • 60512 просмотра
Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

09:49 • 56131 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

10:45 • 38425 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

10:54 • 29989 просмотра
публикации
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 118627 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 226519 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 313119 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 230678 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 235154 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

10:54 • 29989 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

10:45 • 38425 просмотра
Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

09:49 • 56131 просмотра
Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

 • 90236 просмотра
Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

 • 105871 просмотра
Актуальное
Пострадавших от атаки рф на Харьков уже 12, среди них 18-летний

Пострадавших от атаки рф на Харьков уже 12, среди них 18-летний

Киев  •  УНН

 • 6055 просмотра

Read in English

В результате российского обстрела Киевского района Харькова пострадали 12 человек. Среди них 18-летний парень в тяжелом состоянии, который был госпитализирован.

В Харькове в результате обстрела российскими войсками пострадали 12 человек, сообщил мэр города Игорь Терехов. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, среди них 18-летний парень, пишет УНН.

Детали

"Продолжает расти количество пострадавших в результате последнего вражеского обстрела - теперь их 12", - сообщил Терехов в Telegram.

Как сообщил глава ОDА Олег Синегубов, среди них - парень 18 лет. "Его госпитализировали в тяжелом состоянии", - указал Синегубов в Telegram.

Ранее 

Глава ОВА сообщил, что армия рф ударила по Харькову. Сначала было известно, что в результате вражеского попадания в Киевском районе Харькова по меньшей мере три человека получили ранения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков