Обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляет спецподразделение СБУ "Альфа" - источник

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Обыск по месту жительства экс-председателя Одесской облгосадминистрации, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Киеве по поручению Генеральной прокуратуры Украины сопровождает подразделение Службы безопасности Украины "Альфа". Об этом УНН сообщил информированный источник.