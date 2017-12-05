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В домі Саакашвілі виламують двері - Сакварелідзе

В домі Саакашвілі виламують двері - Сакварелідзе

Київ • УНН

 • 19527 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У будинку лідера партії "Рух нових сил" М.Саакашвілі невідомі виламують двері. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе, передає УНН.

"У Міхеіла Саакашвілі у будинку ламають двері! Вулиця Костьольна 7, кв 32 збираємось!" - написав він.

Нагадаємо, У Молдові при спробі нелегально потрапити в Україну прикордонники затримали раніше видвореного з України соратника Міхеїла Саакашвілі Вано Надирадзе.

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