В домі Саакашвілі виламують двері - Сакварелідзе

"У Міхеіла Саакашвілі у будинку ламають двері! Вулиця Костьольна 7, кв 32 збираємось!" - написав він.

Нагадаємо, У Молдові при спробі нелегально потрапити в Україну прикордонники затримали раніше видвореного з України соратника Міхеїла Саакашвілі Вано Надирадзе.