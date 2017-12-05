В домі Саакашвілі виламують двері - Сакварелідзе
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У будинку лідера партії "Рух нових сил" М.Саакашвілі невідомі виламують двері. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе, передає УНН.
"У Міхеіла Саакашвілі у будинку ламають двері! Вулиця Костьольна 7, кв 32 збираємось!" - написав він.
Нагадаємо, У Молдові при спробі нелегально потрапити в Україну прикордонники затримали раніше видвореного з України соратника Міхеїла Саакашвілі Вано Надирадзе.