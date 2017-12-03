Прикордонники затримали на кордоні видвореного соратника Саакашвілі

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 186714 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 192344 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 324317 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 226362 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 332397 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 216546 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 241168 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255328 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247255 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136474 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Під москвою скоєно напад на офіцера міноборони рф: кілера знайшли мертвим

Під москвою скоєно напад на офіцера міноборони рф: кілера знайшли мертвим

26 березня, 18:10 • 31143 перегляди
Норвегія виділяє 95 млн доларів для фінансування імпорту газу в Україну

Норвегія виділяє 95 млн доларів для фінансування імпорту газу в Україну

26 березня, 18:18 • 31915 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 34539 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 45649 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 27278 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 150370 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 186702 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 324305 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 332386 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 284353 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 102757 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 91136 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 126226 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 143441 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 148692 перегляди
Актуальне
Прикордонники затримали на кордоні видвореного соратника Саакашвілі

Прикордонники затримали на кордоні видвореного соратника Саакашвілі

Київ • УНН

 • 15826 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Молдові при спробі нелегально потрапити в Україну прикордонники затримали раніше видвореного з України соратника Міхеїла Саакашвілі Вано Надирадзе. Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, передає УНН.

"Сьогодні вранці в 20 метрах від кордону затримали правопорушника. Ним виявився 47-річний громадянин Грузії Вано Надирадзе, якого українські правоохоронці кілька днів тому депортували з України. Іноземець збирався незаконно потрапити в Україну", - повідомили прикордонники.

Молдавська сторона затримала Надирадзе на 72 години і порушила кримінальну справу за спробу порушення державного кордону.

Слідство триває. Справу направлять до суду.

Відзначимо, раніше ЗМІ писали про те, що Надирадзе був добровольцем АТО, хоча в Міноборони спростували цю інформацію.

Надирадзе активно брав участь в протестах під Радою. Пізніше Міхеїл Саакашвілі заявив про його викрадення.

Нагадаємо, міграційна служба продовжила на 3 місяці дозвіл на перебування в Україні екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвіллі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.20
Bitcoin
$87,658.20
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.90
Ethereum
$2,030.56