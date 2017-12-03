Прикордонники затримали на кордоні видвореного соратника Саакашвілі

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Молдові при спробі нелегально потрапити в Україну прикордонники затримали раніше видвореного з України соратника Міхеїла Саакашвілі Вано Надирадзе. Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, передає УНН.