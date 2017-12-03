Прикордонники затримали на кордоні видвореного соратника Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Молдові при спробі нелегально потрапити в Україну прикордонники затримали раніше видвореного з України соратника Міхеїла Саакашвілі Вано Надирадзе. Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, передає УНН.
"Сьогодні вранці в 20 метрах від кордону затримали правопорушника. Ним виявився 47-річний громадянин Грузії Вано Надирадзе, якого українські правоохоронці кілька днів тому депортували з України. Іноземець збирався незаконно потрапити в Україну", - повідомили прикордонники.
Молдавська сторона затримала Надирадзе на 72 години і порушила кримінальну справу за спробу порушення державного кордону.
Слідство триває. Справу направлять до суду.
Відзначимо, раніше ЗМІ писали про те, що Надирадзе був добровольцем АТО, хоча в Міноборони спростували цю інформацію.
Надирадзе активно брав участь в протестах під Радою. Пізніше Міхеїл Саакашвілі заявив про його викрадення.
Нагадаємо, міграційна служба продовжила на 3 місяці дозвіл на перебування в Україні екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвіллі.