Пограничники задержали на границе выдворенного соратника Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Молдове при попытке нелегально попасть в Украину пограничники задержали ранее выдворенного из Украины соратника Михеила Саакашвили Вано Надирадзе. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
"Сегодня утром в 20 метрах от границы задержан правонарушитель. Им оказался 47-летний гражданин Грузии Вано Надирадзе, которого украинские правоохранители несколько дней назад депортировали из Украины. Иностранец собирался незаконно попасть в Украину", - сообщили пограничники.
Молдавская сторона задержала Надирадзе на 72 часа и возбудила уголовное дело за попытку нарушения государственной границы.
Следствие продолжается. Дело направят в суд.
Отметим, ранее СМИ писали о том, что Надирадзе был добровольцем АТО, хотя в Минобороны опровергли эту информацию.
Надирадзе активно участвовал в протестах под Радой. Позже Михеил Саакашвили заявил о его похищении.
Напомним, миграционная служба продлила на 3 месяца разрешение на пребывание в Украине экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвилли.