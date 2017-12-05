В доме Саакашвили ломают двери - Сакварелидзе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В доме лидера партии "Движение новых сил" М.Саакашвили неизвестные ломают двери. Об этом на своей странице в Facebook сообщил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе, передает УНН.
"У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костьолна 7, кв 32 собираюсь!" - написал он
Напомним, в Молдове при попытке нелегально попасть в Украину пограничники задержали ранее выдворенного из Украины соратника Михаила Саакашвили Вано Надирадзе.