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У Саакашвілі відбувається обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників Януковича - джерело

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У екс-голови Одеської облдержадміністрації, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі за місцем проживання у Києві відбувається обшук через підозру щодо фінансування останніх протестних акцій за його участю у столиці колишнім оточенням екс-президента Віктора Януковича. Про це УНН повідомили поінформовані джерела.

"У рамках кримінального провадження щодо можливого фінансування Саакашвілі з боку колишнього оточення Януковича Генпрокуратура із залученням спеціальних правоохоронних органів проводить обшук", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламують двері.

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