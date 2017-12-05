У Саакашвілі відбувається обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників Януковича - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У екс-голови Одеської облдержадміністрації, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі за місцем проживання у Києві відбувається обшук через підозру щодо фінансування останніх протестних акцій за його участю у столиці колишнім оточенням екс-президента Віктора Януковича. Про це УНН повідомили поінформовані джерела.
"У рамках кримінального провадження щодо можливого фінансування Саакашвілі з боку колишнього оточення Януковича Генпрокуратура із залученням спеціальних правоохоронних органів проводить обшук", - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламують двері.