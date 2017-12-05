У Саакашвили происходит обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников Януковича - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. У экс-председателя Одесской облгосадминистрации, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили по месту жительства в Киеве происходит обыск по подозрению относительно финансирования последних протестных акций с его участием в столице бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщили УНН информированные источники.
"В рамках уголовного производства относительно возможного финансирования Саакашвили со стороны бывшего окружения Януковича Генпрокуратура с привлечением специальных правоохранительных органов проводит обыск", - сказал собеседник агентства.
Напомним, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывают двери.