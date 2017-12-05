Обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснює спецпідрозділ СБУ "Альфа" - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Обшук за місцем проживання екс-голови Одеської облдержадміністрації, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у Києві за доручення Генеральної прокуратури України супроводжує підрозділ Служби безпеки України "Альфа". Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
"Обшук за місцем проживання Саакашвілі відбувається у супроводі співробітників спецпідрозділу СБУ "Альфа", - повідомив співрозмовник агентства.
Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі відбувається обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.
Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламують двері.