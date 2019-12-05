Избран новый председатель правления Фонда социального страхования

“Сегодня меня избрали председателем правления Фонда в соответствии с законом, уставом и регламентом Фонда. На этом посту моей первоочередной задачей является обеспечение стабильной работы Фонда, защита интересов застрахованных граждан и баланс интересов всех сторон, представленных в правлении Фонда”, — сказал замминистра.

По словам Коваля, сегодня на заседании правления Фонда были включены 5 вопросов повестки дня: ротация председателя правления Фонда и избрание его заместителей (закон предусматривает, что это происходит каждые два года); формирование состава постоянных комиссий Фонда (сейчас Кабмином сформирован новый состав стороны в правлении Фонда); обращение в Счетную палату о проведении аудита деятельности Фонда социального страхования за период с 1 августа 2017 по 1 января 2020 года; о внесении изменений в бюджет Фонда на 2019 год; разное.

Как ранее сообщал УНН, в Минсоцполитики планируют избрание нового председателя правления Фонда соцстраха.

Внеочередное заседание правления Фонда социального страхования Украины состоится 5 декабря.