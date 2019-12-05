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Избран новый председатель правления Фонда социального страхования

Избран новый председатель правления Фонда социального страхования

Киев  •  УНН

 • 12760 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На внеочередном заседании правления Фонда социального страхования Украины избрали нового председателя правления Фонда, им стал заместитель министра социальной политики Олег Коваль. Об этом последний рассказал журналистам на брифинге по итогам заседания правления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства социальной политики Украины.

“Сегодня меня избрали председателем правления Фонда в соответствии с законом, уставом и регламентом Фонда. На этом посту моей первоочередной задачей является обеспечение стабильной работы Фонда, защита интересов застрахованных граждан и баланс интересов всех сторон, представленных в правлении Фонда”, — сказал замминистра.

По словам Коваля, сегодня на заседании правления Фонда были включены 5 вопросов повестки дня: ротация председателя правления Фонда и избрание его заместителей (закон предусматривает, что это происходит каждые два года); формирование состава постоянных комиссий Фонда (сейчас Кабмином сформирован новый состав стороны в правлении Фонда); обращение в Счетную палату о проведении аудита деятельности Фонда социального страхования за период с 1 августа 2017 по 1 января 2020 года; о внесении изменений в бюджет Фонда на 2019 год; разное.

Как ранее сообщал УНН, в Минсоцполитики планируют избрание нового председателя правления Фонда соцстраха.

Внеочередное заседание правления Фонда социального страхования Украины состоится 5 декабря.

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