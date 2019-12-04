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Правління Фонду соцстраху позачергово збереться на засідання 5 грудня

Правління Фонду соцстраху позачергово збереться на засідання 5 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Позачергове засідання правління Фонду соціального страхування України відбудеться 5 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

"Заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль розповість про рішення щодо питань порядку денного, серед яких обрання правління Фонду, проведення зовнішнього аудиту Фонду та внесення змін до його бюджету", - йдеться у повідомленні.

Раніше Мінсоцполітики пропонували провести засідання правління Фонду соціального страхування 29 листопада, під час якого очікується обрання нового голови правління Фонду.

Українські Національні Новини

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