Правление Фонда соцстрахования внеочередно соберется на заседание 5 декабря

"Заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль расскажет о решении вопросов повестки дня, среди которых избрание правления Фонда, проведение внешнего аудита Фонда и внесение изменений в его бюджет", - говорится в сообщении.

Ранее Минсоцполитики предлагали провести заседание правления Фонда социального страхования 29 ноября, во время которого ожидается избрание нового главы правления Фонда.