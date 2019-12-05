Обрано нового голову правління Фонду соціального страхування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На позачерговому засіданні правління Фонду соціального страхування України обрали нового голову правління Фонду, ним став заступник міністра соціальної політики Олег Коваль. Про це останній розповів журналістам на брифінгу за підсумками засідання правління, передає УНН з посиланням на пресслужбу міністерства соціальної політики України.
“Сьогодні мене обрано головою правління Фонду відповідно до закону, статуту та регламенту Фонду. На цій посаді моїм першочерговим завданням є забезпечення стабільної роботи Фонду, захист інтересів застрахованих громадян та баланс інтересів усіх сторін, які представлені у правлінні Фонду”, — сказав заступник міністра.
За словами Коваля, сьогодні на засіданні правління Фонду було включено 5 питань порядку денного: ротація голови правління Фонду та обрання його заступників (закон передбачає, що це відбувається кожні два роки); формування складу постійних комісій Фонду (наразі Кабміном сформовано новий склад сторони держави у правлінні Фонду); звернення до Рахункової палати щодо проведення аудиту діяльності Фонду соціального страхування за період з 1 серпня 2017 по 1 січня 2020 року; про внесення змін до бюджету Фонду на 2019 рік; різне.
Як раніше повідомляв УНН, у Мінсоцполітики планують обрання нового голови правління Фонду соцстраху.
Позачергове засідання правління Фонду соціального страхування України відбудеться 5 грудня.