У Мінсоцполітики планують обрання нового голови правління Фонду соцстраху 29 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністерство соціальної політики України скликає засідання правління Фонду соціального страхування у цю п’ятницю, 29 листопада, під час якого очікується обрання нового голови правління Фонду. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль у Facebook, передає УНН.
"Пропоную їм скликати засідання Фонду на цю п’ятницю, 29 листопада. Порядок денний на це засідання – простий: обрання голови правління Фонду; формування постійних комісій правління Фонду; незалежна аудиторська перевірка Фонду соцстрахування з 01.08.2017 по теперішній час. Вважаю, що розгляд і прийняття відповідних рішень дозволить навести лад в установі та забезпечити її безперебійну роботу", - написав Коваль.
Він також додав, що проводити засідання правління Фонду, заплановане на 26 листопада, із єдиним пунктом порядку денного – “Про внесення змін до бюджету Фонду на 2019 рік” - є недоцільним.
“Мінсоцполітики уже ініціювало зміни до кошторису Фонду і запустило процедуру погодження для прийняття Кабміном. Тобто уже цієї середи, 27 листопада, Кабінет міністрів України може схвалити рішення про зміни бюджету Фонду соцстрахування для його збалансування! Ніякої "призупинки виплат" Фондом не було і не буде!” - написав Коваль.
Нагадаємо, конфлікт між Мінсоцполітики та соцстрахом почався з того моменту, як останні призупинили виплати лікарняних та декретних. У Фонді соцстраху відзначили, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду.
Проте у Міністерстві соціальної політики прокоментували призупинення виплат лікарняних та декретних, заявивши, що поширена у ЗМІ інформація не відповідає дійсності. У міністерстві додали, що залишки на рахунку Фонду соціального страхування становлять 429,4 млн грн, що є достатнім для здійснення необхідних поточних виплат.
У Фонді соцстраху заявили, що вирішуватимуть питання про поновлення виплат лікарняних та декретних на позачерговому засіданні 26 листопада, проте намагатимуться вирішити питання раніше.
Своєю чергою, у Мінсоцполітики знову запевнили, що соцстрах має гроші на лікарняні і декретні.
Після чого, Євген Баженков 21 листопада підписав відповідні документи для повного відновлення всіх виплат матеріального забезпечення.