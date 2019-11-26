В Минсоцполитики планируют избрание нового главы правления Фонда соцстраха 29 ноября

"Предлагаю им созвать заседание Фонда на эту пятницу, 29 ноября. Повестка дня на это заседание - простая: избрание председателя правления Фонда; формирование постоянных комиссий правления Фонда; независимая аудиторская проверка Фонда соцстрахования с 01.08.2017 по настоящее время. Считаю, что рассмотрение и принятие соответствующих решений позволит навести порядок в учреждении и обеспечить его бесперебойную работу", - написал Коваль.

Он также добавил, что проводить заседание правления Фонда, запланированное на 26 ноября, с единственным пунктом повестки дня - "О внесении изменений в бюджет Фонда на 2019 год" - является нецелесообразным.

"Минсоцполитики уже инициировало изменения в смету Фонда и запустило процедуру согласования для принятия Кабмином. То есть уже в эту среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины может принять решение об изменениях бюджета Фонда соцстрахования для его сбалансирования! Никакой "приостановки выплат" Фондом не было и не будет!" - написал Коваль.

Напомним, конфликт между Минсоцполитики и соцстраха начался с того момента, как последние приостановили выплаты больничных и декретных. В Фонде соцстраха отметили, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденным бюджетом Фонда.

Однако в Министерстве социальной политики прокомментировали приостановление выплат больничных и декретных, заявив, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. В министерстве добавили, что остатки на счете Фонда социального страхования составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат.

В Фонде соцстраха заявили, что будут решать вопрос о возобновлении выплат больничных и декретных на внеочередном заседании 26 ноября, однако пытаться решить вопрос раньше.



В свою очередь, в Минсоцполитики снова заверили, что соцстрах имеет деньги на больничные и декретные.



После чего, Евгений Баженков 21 ноября подписал соответствующие документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения.



