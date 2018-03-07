Избрание омбудсмена должно происходить открыто большинством голосов - ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В комитете по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины разъяснили, каким образом должна происходить процедура голосования за кандидатуру, назначение и освобождение от должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Соответствующий анализ был осуществлен Комитетом 28 февраля по результатам рассмотрения письма Председателя Верховной Рады Украины Парубия А.В. от 27 февраля 2018 № 01/04-99 (41335), сообщает пресс-служба Комитета, передает УНН.
Как говорится в сообщении, во время заседания депутатами были приняты во внимание ранее изложенные выводы Комитета на проекты законов, которые тем или иным образом затрагивают вопросы выбора омбудсмена.
Также, учтена позиция Конституционного Суда Украины, статей Конституции, действующего ЗУ "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и "О Регламенте Верховной Рады Украины".
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"Следовательно, учитывая вышеизложенное, а также то, что порядок работы Верховной Рады Украины определяется Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины, решение о назначении на должность и освобождение от должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, согласно части седьмой статьи 208 Регламента Верховной Рады Украины, принимается Верховной Радой Украины открытым голосованием большинством голосов народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины", - говорится в заключении комитета.