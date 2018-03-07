Обрання омбудсмена має відбуватися відкрито більшістю голосів – ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України роз’яснили, яким чином має відбуватися процедура голосування за кандидатуру, призначення та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відповідний аналіз був здійснений Комітетом 28 лютого за результатами розгляду листа Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 27 лютого 2018 року № 01/04-99(41335), повідомляє прес-служба Комітету, передає УНН.
Як йдеться в повідомленні, під час засідання депутатами були взяті до уваги раніше викладені висновки Комітету на проекти законів, які тим чи іншим чином торкаються питання вибору омбудсмена.
Також, враховано позицію Конституційного Суду України, статей Конституції, діючого ЗУ “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” та “Про Регламент Верховної Ради України”.
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“Відтак, враховуючи вищевикладене, а також те, що порядок роботи Верховної Ради України визначається Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України, рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, згідно з частиною сьомою статті 208 Регламенту Верховної Ради України, приймається Верховною Радою України відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України”, — йдеться у висновку комітету.