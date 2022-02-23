Оборонительные учения провели морские пехотинцы в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА. 23 февраля. УНН. Учения на одном из полигонов в Одесской области провели бойцы 18-го Отдельного батальона морской пехоты, передает УНН со ссылкой на пресс-службу батальона.
Учения были сконцентрированы на огневой подготовке. Были выполнены упражнения по стрельбе из стрелкового оружия и разных типов гранатометов.
“Пока кто-то покидает страну, мы готовимся отразить нападение врага”, — сказано в сообщении пресс-службы.
Отметим, что с 15 февраля СБУ проводит в Одесской области многоэтапные контрдиверсионные учения. Они проходят в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.