Оборонительные учения провели морские пехотинцы в Одесской области

Учения были сконцентрированы на огневой подготовке. Были выполнены упражнения по стрельбе из стрелкового оружия и разных типов гранатометов.

“Пока кто-то покидает страну, мы готовимся отразить нападение врага”, — сказано в сообщении пресс-службы.

Отметим, что с 15 февраля СБУ проводит в Одесской области многоэтапные контрдиверсионные учения. Они проходят в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.