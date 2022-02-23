Оборонні навчання провели морські піхотинці на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА. 23 лютого. УНН. Навчання на одному з полігонів на Одещині провели бійці 18-го Окремого батальйону морської піхоти, передає УНН із посиланням на пресслужбу батальйону.
Навчання було сконцентровано на вогневій підготовці. Були виконані вправи зі стрільби зі стрілецької зброї та різних типів гранатометів.
“Поки хтось залишає країну, ми готуємося відбити напад ворога”, — йдеться у повідомленні пресслужби.
Зазначимо, що з 15 лютого СБУ проводить на Одещині багатоетапне контрдиверсійне навчання. Вони проходять в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки та озброєння.