Оборона Ирана ослабла, но Тегеран до сих пор способен наносить удары – NYT

Несмотря на заявления Вашингтона о «полном воздушном господстве», Иран сохраняет часть оборонных возможностей и все еще может наносить ответные удары. Это стало особенно заметно после сообщений о сбитии американского истребителя F-15E над Ираном. Об этом сообщает NYT, пишет УНН.

Детали

Последние недели показали, что даже после серии ударов США и Израиля Иран продолжает запускать баллистические ракеты и дроны по целям в регионе, а также сохраняет риски для авиации противника. По оценкам военных аналитиков, Тегеран мог вывести часть систем ПВО в укрытия, сохранив их для точечных ударов в нужный момент.

Что позволяет Ирану держать оборону

Ключевое преимущество Ирана – мобильность и скрытность части его систем. Речь идет не только о подземных хранилищах, туннелях и бункерах, но и о мобильных зенитных комплексах, которые можно быстро перемещать и маскировать.

Именно поэтому даже при потере значительной части инфраструктуры Иран не превратился в «пустое небо». Военные эксперты отмечают: превосходство в воздухе не означает полного отсутствия угроз, а лишь уменьшает их влияние на операции.

Почему это важно для США

Инцидент с F-15E стал напоминанием, что даже в случае доминирования в воздухе американская авиация остается уязвимой к отдельным ударам. Это особенно важно на фоне использования США крупных и менее маневренных самолетов, в частности бомбардировщиков, в зоне боевых действий.

Фактически стратегия Ирана сейчас заключается не в том, чтобы выиграть прямое столкновение с США, а в том, чтобы пережить кампанию, сохранить часть боевых возможностей и нанести противнику максимально ощутимые потери. Именно поэтому, несмотря на серьезные удары по обороне, Тегеран все еще не выбит из игры.

