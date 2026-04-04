Оборона Ірану ослабла, але Тегеран досі здатен завдавати ударів – NYT

$43.8150.46
ukenru
08:00 • 940 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
07:30 • 5716 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
05:27 • 8348 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
05:00 • 15337 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 26943 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 55093 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 44935 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
3 квітня, 11:17 • 41192 перегляди
Зеленський прагне чіткіших гарантій безпеки США і анонсував у документ відповіді на запитання, які є
Ексклюзив
3 квітня, 08:16 • 67070 перегляди
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 07:41 • 59897 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.9м/с
34%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Марк Рютте
Михайло Федоров
Віталій Кличко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto07:41 • 1272 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 30815 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 46620 перегляди
Для "Суперґьорл" представили новий трейлер - битва з Кремом з Жовтих пагорбів і Момоа в образі антигерояVideo1 квітня, 14:33 • 43320 перегляди
Бренди не рятують - як виглядати дорого без люксу - секрети відомої стилістики Photo1 квітня, 07:36 • 56896 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Фільм
Дипломатка
Шахед-136

Оборона Ірану ослабла, але Тегеран досі здатен завдавати ударів – NYT

Київ • УНН

 • 3604 перегляди

Попри удари США та Ізраїлю, Тегеран ховає системи ППО в тунелях і продовжує запуски ракет. Збиття F-15E підтверджує вразливість авіації США в регіоні.

Оборона Ірану ослабла, але Тегеран досі здатен завдавати ударів – NYT

Попри заяви Вашингтона про "повне повітряне панування", Іран зберігає частину оборонних можливостей і все ще може завдавати ударів у відповідь. Це стало особливо помітно після повідомлень про збиття американського винищувача F-15E над Іраном. Про це повідомляє NYT, пише УНН.

Деталі

Останні тижні показали, що навіть після серії ударів США та Ізраїлю Іран продовжує запускати балістичні ракети й дрони по цілях у регіоні, а також зберігає ризики для авіації противника. За оцінками військових аналітиків, Тегеран міг вивести частину систем ППО в укриття, зберігши їх для точкових ударів у потрібний момент.

Що дозволяє Ірану тримати оборону

Ключова перевага Ірану – мобільність і прихованість частини його систем. Йдеться не лише про підземні сховища, тунелі та бункери, а й про мобільні зенітні комплекси, які можна швидко переміщати та маскувати.

Пентагон вичерпує перелік стратегічних цілей для нових ударів по Ірану - Politico03.04.26, 14:54 • 3456 переглядiв

Саме тому навіть за втрати значної частини інфраструктури Іран не перетворився на "порожнє небо". Військові експерти наголошують: перевага в повітрі не означає повної відсутності загроз, а лише зменшує їхній вплив на операції.

Чому це важливо для США

Інцидент із F-15E став нагадуванням, що навіть у разі домінування в повітрі американська авіація залишається вразливою до окремих ударів. Це особливо важливо на тлі використання США великих і менш маневрених літаків, зокрема бомбардувальників, у зоні бойових дій.

Фактично стратегія Ірану зараз полягає не в тому, щоб виграти пряме зіткнення зі США, а в тому, щоб пережити кампанію, зберегти частину бойових можливостей і завдати противнику максимально відчутних втрат. Саме тому, попри серйозні удари по обороні, Тегеран усе ще не вибитий із гри.

"Інакше нічого не залишиться": Трамп закликає Іран до угоди після знищення найбільшого мосту країни03.04.26, 01:44 • 13370 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Воєнний стан
Сутички
Ізраїль
The New York Times
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Іран