Оборона Ірану ослабла, але Тегеран досі здатен завдавати ударів – NYT

Попри заяви Вашингтона про "повне повітряне панування", Іран зберігає частину оборонних можливостей і все ще може завдавати ударів у відповідь. Це стало особливо помітно після повідомлень про збиття американського винищувача F-15E над Іраном. Про це повідомляє NYT, пише УНН.

Деталі

Останні тижні показали, що навіть після серії ударів США та Ізраїлю Іран продовжує запускати балістичні ракети й дрони по цілях у регіоні, а також зберігає ризики для авіації противника. За оцінками військових аналітиків, Тегеран міг вивести частину систем ППО в укриття, зберігши їх для точкових ударів у потрібний момент.

Що дозволяє Ірану тримати оборону

Ключова перевага Ірану – мобільність і прихованість частини його систем. Йдеться не лише про підземні сховища, тунелі та бункери, а й про мобільні зенітні комплекси, які можна швидко переміщати та маскувати.

Саме тому навіть за втрати значної частини інфраструктури Іран не перетворився на "порожнє небо". Військові експерти наголошують: перевага в повітрі не означає повної відсутності загроз, а лише зменшує їхній вплив на операції.

Чому це важливо для США

Інцидент із F-15E став нагадуванням, що навіть у разі домінування в повітрі американська авіація залишається вразливою до окремих ударів. Це особливо важливо на тлі використання США великих і менш маневрених літаків, зокрема бомбардувальників, у зоні бойових дій.

Фактично стратегія Ірану зараз полягає не в тому, щоб виграти пряме зіткнення зі США, а в тому, щоб пережити кампанію, зберегти частину бойових можливостей і завдати противнику максимально відчутних втрат. Саме тому, попри серйозні удари по обороні, Тегеран усе ще не вибитий із гри.

