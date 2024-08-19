Киев • УНН
Суд приговорил двух российских военных к 11 годам заключения за ограбление ювелирного магазина в оккупированном Изюме. Они похитили сейф с золотыми украшениями, нанеся ущерб более чем на 8 млн грн.
На Харьковщине суд признал виновными двух российских военнослужащих, которые обокрали магазин известного украинского ювелирного бренда, причинив материальный ущерб более чем на 8 млн грн.передает УНН со ссылкой на пресс-службу офиса Генерального прокурора.
детали
К 11 годам заключения приговорены двое военных рф, которые во время оккупации изюма похитили золота более чем на 8 млн грн, информируют прокуроры.
Осужденные-двое рядовых воинской части 91726, гранатометчики гаубично-артиллерийского дивизиона.
Прокуроры доказали, что в конце апреля 2022 года, когда М. изюм было оккупировано, двое российских военнослужащих обокрали магазин известного украинского ювелирного бренда.
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Пользуясь тем, что магазин поврежден, они проникли туда и похитили сейф с почти двумя килограммами золотых украшений. Сейф они загрузили в машину и уехали.
Захватчики нанесли владельцу магазина материальный ущерб более чем на 8 млн грн.
Дополнение
Срок отбытия наказания начнет исчисляться с момента фактического задержания осужденных.
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