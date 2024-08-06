В Чехии бывшего военного приговорили к семи годам за мародерство в Ирпене и Буче

Чешский суд приговорил бывшего военного Филиппа Симана, который служил в Украине как доброволец, к семи годам лишения свободы за мародерство. Суд признал Симана виновным в совершении грабежей в районе боевых действий. Об этом сообщает Radio Prague International, пишет УНН.

Детали

Прокурор Мартин Белы сообщил изданию, что вердикт по делу Симана является первым приговором за такое преступление в связи с войной в Украине. Приговор может быть пересмотрен.

Отмечается, что подсудимый оправдывает свои поступки, среди прочего тем, что подчинялся приказам своего начальства.

Дополнение

Филипп Симан выехал в Украину в марте 2022 г., прошел там базовую военную подготовку и получил оружие. С группой добровольцев, которой он командовал, он передислоцировался в Ирпень и Бучу. Согласно тексту приговора, при выполнении задач и в свободное время он присваивал имущество как мирных жителей, так и павших бойцов.

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