Чехия стала 16-й страной в коалиции дронов для Украины, которую возглавляет Латвия и Великобритания. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

Детали

Как сообщает Минобороны страны, Чехия присоединилась к коалиции дронов для Украины, которая возглавляется с Латвией и Великобританией после того, как ее делегация подписала меморандум о взаимопонимании во время 75-го юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.

Я очень рад приветствовать Чехию в Коалиции беспилотников, которая помогает Украине отбиваться от российского вторжения. Каждое государство-участник Коалиции может внести значительный вклад в усилия Украины, а также поддержать развитие своей национальной промышленности - сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Отмечается, что Чехия стала 16 страной в коалиции.

В Минобороны также добавили, что в этом году Латвия выделила 20 миллионов евро на коалицию беспилотников. Производители и военные эксперты также могут испытать свои беспилотники в Латвии и таким образом непрерывно работать над модернизацией технологий беспилотников.

Напомним

Швеция вместе с другими странами будет поддерживать Вооруженные силы Украины путем совместных закупок дронов.