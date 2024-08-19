Суд продлил круглосуточный домашний арест для нардепа Тищенко

Печерский суд Киева оставил народного депутата Николая Тищенко, подозреваемого по делу о незаконном лишении свободы бывшего военного в Днепре, под круглосуточным домашним арестом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

Суд продлил меру пресечения нардепу Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 сентября включительно.

Дополнение

25 июня Печерский районный суд Киева отправил народного депутата Николая Тищенко, которому Государственное бюро расследований объявило о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, под круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней с ношением электронного браслета.



Защита Тищенко просил применить к нардепу меру пресечения в виде личного обязательства. Однако 3 июля Киевский апелляционный суд оставил Тищенко под круглосуточным домашним арестом.



Контекст

В соцсетях появилось видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находился в городе, избивают мужчину. На записи видно, что неизвестные в военной форме без опознавательных знаков избивают мужчину, закованного в наручники. При этом мужчина, на которого напали, был с детской коляской.

Впоследствии появилась полная версия видео с конфликтом, на которой Тищенко тоже фигурирует. Как выяснили СМИ, мужчина, которого заковали в наручники, – ветеран подразделения Kraken. Конфликт якобы произошел из-за того, что нардеп гулял по городу в военной форме, хотя не имеет отношения к военной службе и не является ветераном.

Местные правоохранители заявили, что не сотрудничали с Тищенко. Полиция открыла два уголовных производства: по факту нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы. Сам Тищенко в соцсетях объяснил ситуацию тем, что якобы "военный напал на полицейских", а также заявил, что военный якобы является начальником безопасности "ботофермы".

В то же время Тищенко добавил, что у него нет охраны. Кроме того, Тищенко утверждает, что это была провокация. По его словам, бывший военный проходил службу в подразделении Kraken, но выписан по состоянию здоровья матери. Тищенко также отметил, что пострадавший уже не является военнослужащим.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак осудил позорное поведение народного депутата Тищенко и его конфликт с военным, намекнув, что правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом.

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении народному депутату Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военного спецподразделения ГУР Kraken в Днепре.