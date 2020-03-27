Обнуление президентских сроков Путина поддерживает почти половина россиян - опрос

За данными “Левада-центр”, 48% респондентов поддерживают обнуление президентских сроков: 23% точно одобряют принятие Госдумой закона о поправках в конституцию, в том числе и поправку касательно обнуления президентских сроков, которые позволят Владимиру Путину принять участие в выборах, и 25% скорее одобряют. При этом, 17% скорее не одобряют и 30% определенно не одобряют, таким образом, всего не одобряют 47% респондентов.

При этом, 46% россиян хотели бы видеть президента России Владимира Путина на посту президента после 2024 года, а 40% - не хотели бы.

Принятие поправки вызвало у 19% опрошенных чувство надежды, 12% испытали удовлетворение, 16% - недоумение и 20% возмущение.

В опросе приняли участие 1624 человека, он проходил 19-25 марта 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах Российской Федерации. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%.

Напомним, 10 марта Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков.