Обнулення президентських термінів Путіна підтримує майже половина росіян - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Росії 48% жителів підтримують обнулення президентських термінів. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування, яке проводив "Левада-центр".
За даними "Левада-центр", 48% респондентів підтримують обнулення президентських термінів: 23% точно схвалюють ухвалення Держдумою закону про поправки до конституції, у тому числі і поправку щодо обнулення президентських термінів, які дозволять Володимиру Путіну взяти участь у виборах, і 25% скоріше схвалюють. При цьому, 17% скоріше не схвалюють і 30% безумовно не схвалюють, таким чином, всього не схвалюють 47% респондентів.
При цьому, 46% росіян хотіли б бачити президента Росії Володимира Путіна на посаді президента після 2024 року, а 40% - не хотіли б.
Ухвалення поправки викликало у 19% опитаних почуття надії, 12% відчули задоволення, 16% - подив і 20% обурення.
В опитуванні взяли участь 1624 людини, він проходив 19-25 березня 2020 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах Російської Федерації. Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних. Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%.
Нагадаємо, 10 березня Держдума РФ підтримала поправку про обнулення президентських термінів.