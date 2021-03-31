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Оговорился: Марцинкив сделал громкое заявление о вакцинации Pfizer в Ивано-Франковске, а потом сам себя опроверг

Оговорился: Марцинкив сделал громкое заявление о вакцинации Pfizer в Ивано-Франковске, а потом сам себя опроверг

Киев  •  УНН

 • 22832 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в частных клиниках города уже начали вакцинировать от COVID-19 вакциной Pfizer. Затем Марцинкив опроверг свое заявление. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook политика.

Цитата

"Информация о Пфайзер не соответствует действительности, я оговорился в эфире 4 канала!" - говорится в сообщении Марцинкива.

Детали

Ранее в эфире телеканала он заявил, что есть данные о наличии вакцины от COVID-19 в частных клиниках города.

"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. У нас говорят, что Pfizer появляется... У нас народ очень предприимчивый... По-моему, 800 или 1000 грн. Не буду утверждать по деньгам, но знаю, что такие факты есть. Это уже такая услуга, думаю, что по Украине в частных клиниках уже, наверное, такие услуги есть", - сказал председатель Ивано-Франковска.

Добавим

Ранее в Минздраве заявили о поставке в Украину дополнительных 947 700 доз вакцины против коронавируса производства Pfizer-BioNTech. Препарат должны привезти до конца июня.

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