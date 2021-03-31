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Обмовився: Марцінків зробив гучну заяву про вакцинацію Pfizer в Івано-Франківську, а потім сам себе спростував

Київ • УНН

 • 22835 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у приватних клініках міста вже почали вакцинувати від COVID-19 вакциною Pfizer. Потім Марцінків спростував свою заяву. Про це пише УНН з посиланням на Facebook політика.

Цитата

"Інформація про пфайзер не відповідає дійсності! Я обмовився в ефірі 4 каналу!" - йдеться в повідомленні Марцінківа.

Деталі

Раніше в ефірі телеканалу він заявив, що має дані про наявність вакцини від COVID-19 у приватних клініках міста.

"У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в приватних клініках Івано-Франківська вакцина з’явилася. У нас кажуть, що Pfizer є… У нас народ дуже підприємливий… По-моєму, 800 або 1000 грн. Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже, напевно, такі послуги є", – сказав голова Івано-Франківська.

Додамо

Раніше у МОЗ заявили про поставку до України додаткових 947 700 доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech. Препарат мають привезти до кінця червня.

Українські Національні Новини

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