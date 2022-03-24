Обмен военнопленными: в ОП сообщили подробности и показали фото

Детали

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, по приказу Президента Украины Владимира Зеленского 24 марта состоялся первый обмен военнопленными:

- 10 украинских военнослужащих освобождены в обмен на 10 оккупантов.

- Также освобождены 19 гражданских - весь экипаж спасательного судна "Сапфир", боцман и маячник острова Змеиный.

Добавим

"Делаем все возможное, чтобы спасательное судно также вернулось в Украину. В Россию отправятся 11 гражданских моряков, спасенных с затопленного судна возле Одессы. Мы будем работать, чтобы вернуть каждого, кто попал к оккупантам", - добавил Тимошенко.