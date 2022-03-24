Обмен военнопленными: в ОП сообщили подробности и показали фото
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня по приказу Президента Украины Владимира Зеленского 24 марта состоялся первый обмен военнопленными. Освобождены 10 военных и 19 гражданских. Об этом сообщили в Офисе президента и обнародовали фотографию освобожденных украинцев, передает УНН.
Детали
Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, по приказу Президента Украины Владимира Зеленского 24 марта состоялся первый обмен военнопленными:
- 10 украинских военнослужащих освобождены в обмен на 10 оккупантов.
- Также освобождены 19 гражданских - весь экипаж спасательного судна "Сапфир", боцман и маячник острова Змеиный.
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"Делаем все возможное, чтобы спасательное судно также вернулось в Украину. В Россию отправятся 11 гражданских моряков, спасенных с затопленного судна возле Одессы. Мы будем работать, чтобы вернуть каждого, кто попал к оккупантам", - добавил Тимошенко.