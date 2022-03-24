Обмін військовополоненими: в ОП повідомили подробиці та показали фото
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні за наказом Президента України Володимира Зеленського 24 березня відбувся перший обмін військовополоненими. Звільнено 10 військових та 19 цивільних. Про це повідомили в Офісі президента і оприлюднили світлину звільнених українців, передає УНН.
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Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, за наказом Президента України Володимира Зеленського 24 березня відбувся перший обмін військовополоненими:
- 10 українських військовослужбовців звільнено в обмін на 10 окупантів.
- Також звільнено 19 цивільних - весь екіпаж рятувального судна "Сапфір", боцман та маячник острова Зміїний.
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"Робимо все можливе, щоб рятувальне судно також повернулось до України. В Росію вирушать 11 цивільних моряків, врятованих із затопленого судна біля Одеси. Ми працюватимемо, щоб повернути кожного, хто потрапив до окупантів", - додав Тимошенко.