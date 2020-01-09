Обмен удерживаемыми: у 26 освобожденных нет паспорта

"Сейчас паспортов нет у 26 человек. В принципе нет. Нет паспорта, значит они не могут открыть счет в банке, не могут получить справку о том, что они внутренне перемещенные лица не могут обратиться к нашему Министерству, чтобы мы могли рассмотреть вопрос о предоставлении материальной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета министров. Мы с государственной миграционной службой сотрудничаем, они сейчас по каждому описывают именно надо предоставить, а мы пытаемся собрать вместе, чтобы обеспечить их паспортами", - сказал Мокренюк.

Он также добавил, что удерживаемым помогают найти работу, в зависимости от их навыков и того, какую работу они выполняли ранее.

"Сейчас мы ее физически ищем, общаемся с облгосадминистрациями, чтобы помогли конкретному человеку найти работу и жилье. Очень важно, чтобы было комплексно - жилье и работа. Если нет чего-то одного, очень трудно иметь что-то другое", - сказал Сергей Мокренюк.

Он отметил, что в министерстве нет бюджетной программы, в рамках которой выделялись бы средства на закупку жилья для уволенных удерживаемых.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого на подконтрольную Украины территорию с ОРДЛО вернулось 76 украинцев.

Также напомним, в Минветеранив рассказали, где расселят освобожденных из плена.