У Мінветеранів розповіли, де розселять звільнених з полону

КИЇВ. 9 січня. УНН. Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України сприяє у пошуку житла для звільнених з полону громадян України та працевлаштуванню. Доти Мінветеранів домовилось про можливість розміщення звільнених з полону громадян у шпиталі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.