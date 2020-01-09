У Мінветеранів розповіли, де розселять звільнених з полону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України сприяє у пошуку житла для звільнених з полону громадян України та працевлаштуванню. Доти Мінветеранів домовилось про можливість розміщення звільнених з полону громадян у шпиталі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.
"Мінветеранів надасть допомогу в поновленні документів звільненим з полону громадянам України, які зараз проходять реабілітацію. Також Міністерство сприяє у пошуку житла для них та працевлаштуванню. До того часу Мінветеранів домовилось про можливість розміщення звільнених з полону громадян у шпиталі", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що для звільнених з полону передбачена виплата грошової допомоги.
Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами, у межах якого на підконтрольну Україні територію з ОРДЛО повернулося 76 українців.
Після цього у Мінветеранів розповіли, чого потребують звільнені перед Новим роком з полону.