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У Мінветеранів розповіли, чого потребують звільнені перед Новим роком з полону

У Мінветеранів розповіли, чого потребують звільнені перед Новим роком з полону

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Відновлення здоров’я та документів – першочергові потреби звільнених з полону 29 грудня українців, які наразі вирішує Мінветеранів. Про це йдеться у повідомленні міністерства у Facebook, передає УНН.

Як зазначається, працівники Мінветеранів щодня навідують тих, хто 29 грудня був звільнений, доставлений до Києва та розміщений у клінічній лікарні "Феофанія", вони спільно із залученими фахівцями надають необхідні послуги та консультації.

"Люди потребують юридичних консультацій та допомоги, в першу чергу їм всім необхідно поновлення їхніх документів: паспорт, водійське посвідчення та решта. Це потрібно зокрема й для того, аби надалі комісія могла опрацювати їхні звернення щодо виплати їм сто тисяч гривень матеріальної допомоги", - розповів начальник управління Мінветеранів Сергій Мокренюк.

Крім юридичної, люди, як вказано, потребують медичної допомоги. За результатами обстежень приймається рішення щодо надання тої чи іншої допомоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Феофанії" розповіли про проблеми зі здоров'ям у звільнених з полону українців

"В першу чергу звільнені з полону потребують стоматологічного втручання, зокрема зі складними маніпуляціями, імплантацією, які будуть надані їм безоплатно. Мінветеранів вдалось домовитись із асоціацією стоматологів щодо їхньої сприяння. Також, в тих, хто був позбавлений особистої свободи, спостерігаються кардіологічні проблеми, в деяких наявні щелепно-лицеві пошкодження, зокрема через зазнані в полоні тортури та знущання", - розповіла радник профільного міністра Тетяна Тимошенко.

Також із людьми, як повідомляється, щодня працюють психологи, надаючи їм комплексну допомогу та підтримку, роботу яких координує керівник госпіталю ветеранів війни "Лісова Поляна" Ксенія Возніцина.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами, у межах якого на підконтрольну Україні територію з ОРДЛО повернулося 76 українців.

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