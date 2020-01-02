У "Феофанії" розповіли про проблеми зі здоров'ям у звільнених з полону українців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Близько 10% звільнених українців, яких під час обміну з ОРДЛО передали на підконтрольну Україні територію і які наразі перебувають у клінічній лікарні “Феофанія”, мають необхідність надання хірургічної допомоги. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні “Феофанія” Андрій Строкань, передає кореспондент УНН.
“Це, як правило, проблеми, які пов’язані з необхідністю надання хірургічної допомоги, планової. Це — щелепно-лицева хірургія, стоматологія, знов таки, хірургічна, це хірургія пахової грижі, це судинна хірургія, варикозне розширення вен з гострим тромбофлебітом. Це основні проблеми на даний момент”, — сказав лікар, відповідаючи на питання щодо 10% звільнених, що не можуть бути виписані найближчим часом.
З його слів, всі ситуації є “плановими” і підлягають плановому оперативному втручанню.
Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.