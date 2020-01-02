В "Феофании" рассказали о проблемах со здоровьем у освобожденных из плена украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Около 10% заявленных украинцев, которых при обмене с ОРДЛО передали на подконтрольную Украины территорию и которые сейчас находятся в клинической больнице “Феофания”, имеют необходимость оказания хирургической помощи. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы “Феофания” Андрей Строкань, передает корреспондент УНН.
“Это, как правило, проблемы, связанные с необходимостью оказания хирургической помощи, плановой. Это — челюстно-лицевая хирургия, стоматология, опять же, хирургическая, это хирургия паховой грыжи, это сосудистая хирургия, варикозное расширение вен с острым тромбофлебитом. Это основные проблемы на данный момент”, — сказал врач, отвечая на вопрос о 10% освобожденных, которые не могут быть выписаны в ближайшее время.
По его словам, все ситуации является “плановым” и подлежат плановому оперативному вмешательству.
Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украины территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинском, которые вернулись.