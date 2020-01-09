В Минветеранов рассказали, где расселят освобожденных из плена
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины способствует в поиске жилья для освобожденных из плена граждан Украины и трудоустройстве. До этого времени Минветеранов договорилось о возможности размещения освобожденных из плена граждан в госпитале. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Минветеранов окажет помощь в восстановлении документов освобожденным из плена гражданам Украины, которые сейчас проходят реабилитацию. Также Министерство содействует в поиске жилья для них и трудоустройстве. К тому времени Минветеранов договорилось о возможности размещения освобожденных из плена граждан в госпитале", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что для освобожденных из плена предусмотрена выплата денежной помощи.
Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого на подконтрольную Украине территорию с ОРДЛО вернулось 76 украинцев.
После этого в Минветеранов рассказали, в чем нуждаются освобожденные перед Новым годом из плена.