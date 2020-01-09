В Минветеранов рассказали, где расселят освобожденных из плена

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114283 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 119715 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118160 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 136442 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108377 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109658 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109346 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132026 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130770 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В Минветеранов рассказали, где расселят освобожденных из плена

В Минветеранов рассказали, где расселят освобожденных из плена

Киев  •  УНН

 • 17509 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины способствует в поиске жилья для освобожденных из плена граждан Украины и трудоустройстве. До этого времени Минветеранов договорилось о возможности размещения освобожденных из плена граждан в госпитале. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минветеранов окажет помощь в восстановлении документов освобожденным из плена гражданам Украины, которые сейчас проходят реабилитацию. Также Министерство содействует в поиске жилья для них и трудоустройстве. К тому времени Минветеранов договорилось о возможности размещения освобожденных из плена граждан в госпитале", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для освобожденных из плена предусмотрена выплата денежной помощи.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого на подконтрольную Украине территорию с ОРДЛО вернулось 76 украинцев.

После этого в Минветеранов рассказали, в чем нуждаются освобожденные перед Новым годом из плена.

Украинские Национальные Новости

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